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flamingo architects
Architects in jaipur
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    COMPANY PROFILE

    FLAMINGO  IS A CHANDIGARH BASED FIRM, WORKING IN THE FIELD OF ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, AND LANDSCAPE  DESIGN  SINCE  2013,  WE  ESTABLISH OUR EXPANSION IN  JAIPUR, RAJASTHAN  IN 2015.  WE  ARE INVOLVED IN PROJECTS OF A  VARIED  RANGE.  OUR  FORTE  WORKS  AROUND  OFFICES,  RESIDENCES,  HOTELS, FARM HOUSES, RESTAURANTS, CAFE, LOUNGE,  APARTMENTS, BOUTIQUES, AND  INSTALLATIONS.  OUR PRIMARY AIM TO  DESIGN, SO AS TO  OPTIMISE THE  SPACE AND PROJECT  THE BEST IN IT.  WE TRY TO BRING TO LIFE, THE ASPIRATIONS  OUR  CLIENTS HAVE WITH THEIR  SPACE.

    WE AIM TO ACHIEVE MODERN CONTEMPORARY SPACES AND BUILDINGS,  TO  SHOWCASE  AN  INTERNATIONAL APPROACH TO  PROJECT.

    WE HAVE THE PRIVILEGE OF WORKING NOT ONLY IN JAIPUR BUT IN CITIES ACROSS INDIA- CHANDIGARH, PANCHKULA, DELHI,  GURGAON,  JODHPUR,  KANPUR,  MUMBAI,  BENGALURU.

    FLAMINGO OFFICE WORKS AS A TEAM. IT HELPS IN MULTIPLYING THE EFFORTS AND CREATIVITY PUT INTO EACH PROJECT. WITH OUR PROFESSIONAL, CREATIVE AND DEDICATED SET OF EMPLOYEES WE ARE ABLE TO PROVIDE QUALITY,  FUNCTIONAL AND INNOVATIVE  DESIGNS. FLAMINGO  EXPERTISE

    FROM  THE  CONCEPTUAL  STAGE  TO  THE  EXECUTION / CONSTRUCTION  STAGE,  A STRUCTURED PROCESS IS ADOPTED AND FOLLOWED.  THIS  AIMS TO COMPLETE  EACH AND EVERY  PROJECT ON TIME. INPUTS FROM THE CLIENT COMBINED WITH THE DESIGN SENSIBILITIES OG THE TEAM TOGETHER HELPS US DELIVER PROJECT EFFICIENTLY.

    WE WORK CLOSELY WITH THE TECHNICAL AGENCIES IN ORDER TO ACHIEVE THE MOST INNOVATIVE DESIGNS POSSIBLE AND ALSO HELP PRODUCE THE BEST WORKMANSHIP.

    FLAMINGO FORTE

                INNOVATIVE DESIGN         DEDICATED TEAMWORK         FUNCTIONAL SPACES

                                     COMPLETION ON TIME                 BUDGET CONTROL    

    Services
    • architecture
    • interior design
    • landscape design
    • events design
    • graphic design
    Service areas
    • Jaipur
    • Jodhpur
    • Gurgaon
    • New Delhi
    • Panchkula
    • Chandigarh
    • Mumbai
    • Bangalore
    • Show all 8 service areas
    Company awards
    Birls white Yuva Ratana award, Archbazzar award
    Address
    37- basement , Udai nagar a , Nirman nagar
    302019 jaipur
    India
    +91-8930600200
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