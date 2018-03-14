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Design Dna
Architects in Chennai
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    OUR APPROACH STRIVES TOWARDS CLIENT SATISFACTION THROUGH INTELLIGENT , INNOVATIVE AND INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS.

    OUR COLLABORATIVE PROCESS BETWEEN THE ARCHITECTS, ENGINEERS AND THE DESIGNERS HELPS US CREATE SPACES THAT RESPOND TO THE NEEDS, VALUES AND CONTENTS OF THE PEOPLE WHO OCCUPY THEM AND THE ENVIRONMENT THEY BELONG TO .

    OUR PASSION IS NOT JUST ABOUT BEAUTIFUL SPACES , ITS ABOUT INCREASING THE QUALITY OF LIFE FOR PEOPLE.

    Services
    • Space planning
    • interior designing and architecture
    Address
    42 , prakasam street , off g.n chetty road
    600017 Chennai
    India
    +91-9003026420 www.designdna.in

    Reviews

    Giridhar Arcot Giridhar Arcot
    Excellent work
    over 3 years ago
    Project date: October 2013
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