About Us

Whatever project you might have, Ashlar ‘s skilled personnel will provide all the technical and commercial assistance needed. There are several possible degrees of customization, up to the “turnkey service”, which includes Stone Sourcing , manufacture and installation. From the Best Quarries in Italy we supply the Best Marbles such as : Bianco Carrara – Calacatta Granducale – Calacatta Gold – Arabescati, Statuari- Venati- Bardiglio Nuvolato – Bardiglio Imperiale – Pietra del Cardoso and More Italians and exotic Marbles and Natural stones. In Slabs, cut to size for Project and Tiles . Our Services …. Ancient or modern material selection Blocks processing Slabs cutting Custom-design products Technical Consulting Feasibility studies Project Development Quality Control Shop drawings & Shop Tickets.

Qualunque progetto potresti avere, il personale qualificato di Ashlar fornirà tutta l'assistenza tecnica e commerciale necessaria. Ci sono diversi gradi di personalizzazione, fino al "servizio chiavi in mano", che include Stone Sourcing, produzione e installazione. Dalle migliori cave in Italia forniamo i migliori marmi quali: Bianco Carrara - Calacatta Granducale - Calacatta Gold - Arabescati, Statuari- Venati - Bardiglio Nuvolato - Bardiglio Imperiale - Pietra del Cardoso e altri italiani e marmi esotici e pietre naturali. In Lastre, tagliato a misura per Progetti .