Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
DIY
Become a Professional
Premium
Sign out
CHINA BUSiiNESS SERVICES
Other Businesses in Secunderabad
Overview 1Projects (1) 0Ideabooks (0)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile

Projects

New project
  • Go Premium
    • HOME FURNITURE, CHINA BUSiiNESS SERVICES CHINA BUSiiNESS SERVICES Multimedia roomFurniture Leather Black
    HOME FURNITURE, CHINA BUSiiNESS SERVICES CHINA BUSiiNESS SERVICES Balconies, verandas & terraces Furniture Leather Beige
    HOME FURNITURE, CHINA BUSiiNESS SERVICES CHINA BUSiiNESS SERVICES Living roomSofas & armchairs Leather White
    +1
    HOME FURNITURE

    WE ARE A SOURCING COMPANY HAVING OUR OFFICE IN INDIA AND CHINA WE OFFER A COMPLETE RANGE OF SERVICE FROM SOURCING TO LOGISTICS WE OFFER FREE TRANSLATORS AND ARRANGE VISA AND TICKETING ARRANGE VEG AND NON VEG MEALS AS PER THE CLIENT REQUIREMENT

    WE OFFER THE LOWEST LANDED COST FROM ANYWHERE IN CHINA TO ANYWHERE IN WORLD

    Services
    SOURCING AND LOGISTICS
    Service areas
    CHINA and SECUNDERABAD
    Address
    PLOT NO 48 VIJAYPURI COLONY OPPOSITE RAILWAY DEGREE COLLEGE
    500017 Secunderabad
    India
    +91-9246334664 www.chinabiss.com
    Legal disclosure

    WE ARE A SOURCING COMPANY HAVING OUR
    OFFICE IN INDIA AND CHINA WE OFFER A COMPLETE RANGE OF SERVICE FROM SOURCING TO LOGISTICS WE OFFER FREE TRANSLATORS AND ARRANGE VISA AND TICKETING ARRANGE VEG AND NON VEG MEALS AS PER THE CLIENT REQUIREMENT

      Add SEO element