Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
DIY
Become a Professional
Premium
Sign out
Sollace Designz
Interior Designers & Decorators in Mumbai
Overview 2Projects (2) 0Ideabooks (0)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile

Projects

New project
  • Go Premium
    • The Complete Car Care (car garage studio), Sollace Designz Sollace Designz Industrial style garage/shed Grey
    The Complete Car Care (car garage studio), Sollace Designz Sollace Designz Industrial style garage/shed Wood-Plastic Composite Beige
    The Complete Car Care (car garage studio), Sollace Designz Sollace Designz Industrial style garage/shed Aluminium/Zinc Red
    +1
    The Complete Car Care (car garage studio)
    RENEE MELEK SALON, Sollace Designz Sollace Designz Rustic style museums
    RENEE MELEK SALON, Sollace Designz Sollace Designz Rustic style museums
    RENEE MELEK SALON, Sollace Designz Sollace Designz Rustic style museums
    +31
    RENEE MELEK SALON

    I HARSHAL GALA ,STARTED WITH THIS FIRM THREE YEARS BACK COMPLETING 6 RESIDENTIAL SITE,5 COMMERCIAL,5 PUBLIC SPACE...EXECUTION OF SITE FROM SCRATCH TILL FINALIZATION AND HANDLING THE WHOLE PROJECT WITHIN THE GIVEN TIME PERIOD IS THE MAIN FOCUS..WE AT SOLLACE DESIGNZ HAVE A SIMPLE ETHIC "SATISFY YOUR CLIENT..MAKE HIS MONEY WORTH BY GIVING WHAT HE WANTS IN A QUALITY WAY"

    ITS A ONE STOP SOLUTION TO YOUR WORRY ABOUT HOW TO DESIGN UP YOUR SPACE.

    WE AT SOLLACE DESIGNZ ACT AS A SPACE PLANNER TO YOUR PLACE AND GET YOUR REQUIREMENT EXECUTED TO THE FINISHED PRODUCT TO BE USED ..

    WE DEAL INTO RESIDENTIAL - COMMERCIAL AND RETAIL (PUBLICSPACE)

    COME TO SOLLACE DESIGNZ WHERE WE MAKE OUR,

                       ' ART TO BE LIVED IN.'

    Services
    RESIDENTIAL SPACE—COMMERCIAL SPACE—RETAIL (PUBLICSPACE)
    Service areas
    PAN INDIA BASE and MUMBAI
    Address
    A-130 , Shanti Industries, Opp Silver Heights, S.N.Rd , Near Tambe Nagar , Mulund-West . Mumabi
    400080 Mumbai
    India
    +91-9820022102 www.sollacedesignz.com
      Add SEO element