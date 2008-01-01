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Spaces Architects@ka
Architects in Delhi
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    • JAIPUR HOUSE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    JAIPUR HOUSE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    JAIPUR HOUSE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern houses
    +9
    JAIPUR HOUSE
    SAMPLE FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    SAMPLE FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    SAMPLE FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern balcony, veranda & terrace
    +8
    SAMPLE FLAT
    J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern dining room
    J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern dining room
    +7
    J. P. GREENS FLAT
    GAJENDRA YADAV'S RESIDENCE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern style bedroom
    GAJENDRA YADAV'S RESIDENCE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern bathroom
    GAJENDRA YADAV'S RESIDENCE, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Modern living room
    +34
    GAJENDRA YADAV'S RESIDENCE
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    Address
    A21/A, Basement, South Extension—II
    110049 Delhi
    India
    +91-1126268108 www.spacesarchitects-ka.com

    Reviews

    Arjun Verma
    Nice design
    11 months ago
    Shadab Husain
    Projects with Integrity.
    about 4 years ago
    Lalit Sharma
    Nice work
    almost 3 years ago
    Show all 6 reviews
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